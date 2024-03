Ammonizione Theo Hernandez, dirigente AIA: «Il VAR non poteva intervenire»

Ammonizione Theo Hernandez, dirigente AIA prova a fare chiarezza sull’episodio: «Il VAR non poteva intervenire»

Matteo Trefoloni, dirigente dell’AIA, è intervenuto nel corso della trasmissione Open VAR su DAZN per parlare dell’ammonizione a Theo Hernandez durante Verona–Milan. Le sue parole.

TREFOLONI – «Non entro nello specifico dell’episodio, è invece importante spiegare che il VAR interviene esclusivamente in caso di espulsione o o in caso di identità sbagliata, cioè quando viene ammonito un giocatore che non è il reale destinatario del cartellino. Il VAR non ha la possibilità di intervenire su provvedimenti disciplinari in nessun altro modo»