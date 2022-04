Ambrosini su Ibrahimovic: «Se vorrà continuare non farà la figurina»

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese non farà mai la figurina

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini ha parlato anche del futuro di Ibrahimovic:

«Ste sta bene perché no? Se Zlatan deciderà di andare avanti, non sarà per fare la figurina. In questo senso la nuova proprietà potrà stare serena: andrebbe a confrontarsi con un uomo ben consapevole di quello che può ancora dare».

