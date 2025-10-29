Connect with us

HANNO DETTO

Ambrosini su Leao: «Lo avrei tolto anch'io. Movimenti senza convinzione, Allegri voleva mandargli questo messaggio»

HANNO DETTO

Pellegatti spiega: «Il Milan sta stringendo i denti ma manca la qualità. Allegri, rompi il porcellino a gennaio!»

HANNO DETTO

Atalanta Milan, Juric scatena la polemica nel post partita: «L’Atalanta è stata il triplo del Milan oggi, non c’è stata partita»

HANNO DETTO

Atalanta Milan, meglio Nkunku o Loftus-Cheek? Max Allegri ha fatto il punto nel post partita

HANNO DETTO

Atalanta Milan, Giaccherini non ha dubbi: per l'opinionista una squadre ne è uscita meglio da questa gara

HANNO DETTO

Ambrosini su Leao: «Lo avrei tolto anch’io. Movimenti senza convinzione, Allegri voleva mandargli questo messaggio»

Milan news 24

Published

14 minuti ago

on

By

ambrosini

Ambrosini, leggenda del Milan e noto opinionista, ha commentato la prestazione di Leao a Bergamo e la sostituzione a fine primo tempo

Massimo Ambrosini, intervenuto come opinionista a Cronache di Spogliatoio, ha analizzato la sostituzione di Rafael Leão nel match contro l’Atalanta. Ambrosini ha approvato la scelta di Massimiliano Allegri: «Lo avrei tolto anche io alla fine del primo tempo».

L’ex centrocampista ha motivato la sua posizione sottolineando gli errori tecnici in ripartenza: «L’Atalanta si esponeva alle ripartenze, ma ogni volta i passaggi sono stati sbagliati, e questo è successo anche perché i movimenti di Leao erano fatti senza convinzione».

Ambrosini ha voluto smorzare il dramma, pur riconoscendo la gravità della situazione: «Non ha fatto una partita scandalosa», ma la decisione di Allegri aveva una chiara finalità: «La sensazione è che Allegri volesse mandargli un messaggio».

Infine, l’opinionista ha ribadito che l’assenza del portoghese non è insormontabile: «Il Milan può prescindere da Leao, e lo ha dimostrato».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.