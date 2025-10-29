Ambrosini su Leao: «Lo avrei tolto anch’io. Movimenti senza convinzione, Allegri voleva mandargli questo messaggio»

Ambrosini, leggenda del Milan e noto opinionista, ha commentato la prestazione di Leao a Bergamo e la sostituzione a fine primo tempo

Massimo Ambrosini, intervenuto come opinionista a Cronache di Spogliatoio, ha analizzato la sostituzione di Rafael Leão nel match contro l’Atalanta. Ambrosini ha approvato la scelta di Massimiliano Allegri: «Lo avrei tolto anche io alla fine del primo tempo».

L’ex centrocampista ha motivato la sua posizione sottolineando gli errori tecnici in ripartenza: «L’Atalanta si esponeva alle ripartenze, ma ogni volta i passaggi sono stati sbagliati, e questo è successo anche perché i movimenti di Leao erano fatti senza convinzione».

Ambrosini ha voluto smorzare il dramma, pur riconoscendo la gravità della situazione: «Non ha fatto una partita scandalosa», ma la decisione di Allegri aveva una chiara finalità: «La sensazione è che Allegri volesse mandargli un messaggio».

Infine, l’opinionista ha ribadito che l’assenza del portoghese non è insormontabile: «Il Milan può prescindere da Leao, e lo ha dimostrato».