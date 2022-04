Ambrosini: «Con Investcorp il Milan deve fare lo step successivo»

Massimo Ambrosini ha parlato del passaggio di proprietà del Milan: con Investcorp l’obiettivo deve essere la vittoria

Dalle pagine della Gazzetta della Sport, Massimo Ambrosini ha parlato del possibile passaggio di proprietà del Milan da Elliott ad Investcorp:

«Oggi il Milan è un club con i conti in ordine, tornato competitivo. Corre per vincere il campionato ed è rientrato in Champions dopo sette anni di assenza. Mi auguro che le garanzie che Investcorp ha dato all’attuale proprietà vadano in questa direzione e che si possa finanziare un processo di crescita. Un fondo di investimento lavora per valorizzare un asset, logico che chi vuole il Milan operi per accrescerne il valore, anche a livello di risultati».

