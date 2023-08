Altafini impressionato dal Milan: «Sembra una squadra inglese. Leao…». Le parole dell’ex calciatore sul gioco dei rossoneri

José Altafini ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Sono rimasto impressionato dal Milan: non gioca più col gioco che faceva venire il latte alle ginocchia ma sembra una squadra inglese. Basta col gioco del tic e toc. Hanno cambiato ma hanno 4-5 giocatori molto bravi e possono migliorare ancora. Il calcio è la cosa più semplice che c’è. Devi dire a Leao di non imitare Ronaldo, che punti la porta come fa Osimhen, che badi al sodo»