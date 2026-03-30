Allenamento Napoli, domani la ripresa per preparare la sfida contro il Milan: le ultime sulla squadra di Conte

Allenamento Napoli, la squadra di Antonio Conte riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani in vista della sfida al Milan

Il Napoli è pronto a riaccendere i motori. Dopo i tre giorni di pausa concessi da Antonio Conte in seguito alla striscia positiva di quattro successi consecutivi, culminata con la vittoria contro il Cagliari, la squadra si ritroverà domani a Castel Volturno. L’obiettivo è chiaro: preparare il big match di lunedì prossimo al “Maradona” contro il Milan di Massimiliano Allegri, una sfida che profuma di scudetto.

Mentre nei prossimi giorni rientreranno gradualmente i dodici nazionali impegnati con le rispettive selezioni, la massima attenzione è rivolta a Romelu Lukaku. L’attaccante, che ha rinunciato alla chiamata del Belgio proprio per ritrovare la forma migliore in Italia, è atteso al centro sportivo per la ripresa ufficiale degli allenamenti.

Allenamento Napoli, Conte non ammette deroghe: Lukaku atteso in gruppo

Nonostante il programma di recupero personalizzato svolto finora per superare l’infiammazione all’anca, il tecnico leccese è stato categorico sulla presenza del centravanti. Secondo quanto trapelato dall’ambiente azzurro, non ci saranno sconti sulla tabella di marcia: «il Napoli lo aspetta comunque domani insieme al resto dei compagni».

La posizione della società e dello staff tecnico è ferma per mantenere l’armonia del gruppo in un momento così delicato della stagione. Per Big Rom si tratta di un bivio fondamentale: la sua partecipazione alla seduta di domani è considerata imprescindibile, «altrimenti rischia l’esclusione dal gruppo». Una scelta forte che sottolinea l’importanza della disciplina nel metodo Conte, specialmente in vista di uno scontro diretto che potrebbe valere un pezzo di tricolore.