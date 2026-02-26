MN24 – Allenamento Milan, Gabbia salta la trasferta di Cremona? Le ultime da Milanello

Allenamento Milan, anche oggi Matteo Gabbia ha lavorato a parte: si complica l’ipotesi di vederlo tra i convocati per la Cremonese

Il Milan ha proseguito questa mattina a Milanello la preparazione in vista del delicato lunch match di domenica alle 12.30 contro la Cremonese. La squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a una risposta immediata dopo il passo falso interno contro il Parma, ma le notizie che arrivano dall’infermeria non sono del tutto rassicuranti.

Secondo quanto riportato da Milannews24, anche nella seduta odierna Matteo Gabbia ha svolto un lavoro personalizzato. Il difensore rossonero sta ancora cercando di smaltire il risentimento al flessore accusato durante il riscaldamento del match di domenica scorsa; il suo recupero procede a rilento e la sua presenza tra i convocati per la trasferta dello Zini resta in forte dubbio.

Mentre il centrale italiano tentava di recuperare, il resto del gruppo si è diviso tra palestra e campo, alternando carichi atletici a prove tattiche per sopperire alle pesanti assenze (su tutte quelle di Loftus-Cheek e Gimenez). Allegri spera in un segnale positivo da Gabbia nelle prossime 24 ore, ma il rischio di dover confermare la coppia Tomori-De Winter è sempre più concreto.