Connect with us

Milanello

MN24 – Allenamento Milan, Gabbia salta la trasferta di Cremona? Le ultime da Milanello

Published

5 ore ago

on

By

Gabbia

Allenamento Milan, anche oggi Matteo Gabbia ha lavorato a parte: si complica l’ipotesi di vederlo tra i convocati per la Cremonese

Il Milan ha proseguito questa mattina a Milanello la preparazione in vista del delicato lunch match di domenica alle 12.30 contro la Cremonese. La squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a una risposta immediata dopo il passo falso interno contro il Parma, ma le notizie che arrivano dall’infermeria non sono del tutto rassicuranti.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Secondo quanto riportato da Milannews24, anche nella seduta odierna Matteo Gabbia ha svolto un lavoro personalizzato. Il difensore rossonero sta ancora cercando di smaltire il risentimento al flessore accusato durante il riscaldamento del match di domenica scorsa; il suo recupero procede a rilento e la sua presenza tra i convocati per la trasferta dello Zini resta in forte dubbio.

Mentre il centrale italiano tentava di recuperare, il resto del gruppo si è diviso tra palestra e campo, alternando carichi atletici a prove tattiche per sopperire alle pesanti assenze (su tutte quelle di Loftus-Cheek e Gimenez). Allegri spera in un segnale positivo da Gabbia nelle prossime 24 ore, ma il rischio di dover confermare la coppia Tomori-De Winter è sempre più concreto.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Gabbia Gabbia
Ultimissime Milan3 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: nessun dubbio sul futuro di Allegri, Gabbia resta in dubbio per Cremona

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO5 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×