MN24 – Allenamento Milan, prosegue la preparazione in vista della Cremonese. Le ultime su Gabbia

Allenamento Milan, i rossoneri stanno proseguendo la preparazione in vista della Cremonese: Gabbia ancora a parte

Il Milan non ha tempo per piangersi addosso dopo il KO interno contro il Parma e mette nel mirino la trasferta dello Zini. Per voltare subito pagina e difendere il piazzamento Champions, la squadra ha svolto oggi a Milanello una doppia seduta d’allenamento: palestra al mattino per potenziare i carichi e lavoro tattico sul campo nel pomeriggio.

Tuttavia, come appreso dalla redazione di Milannews24, Massimiliano Allegri deve ancora fare i conti con diverse assenze.

Oltre ai lungodegenti Loftus-Cheek e Santiago Gimenez, preoccupano le condizioni di Matteo Gabbia. Il difensore ha svolto anche oggi un lavoro personalizzato per smaltire il fastidio muscolare ai flessori della coscia destra accusato nel riscaldamento di domenica scorsa. La sua presenza contro la Cremonese resta in forte dubbio: lo staff medico non vuole correre rischi, valutando un recupero graduale per evitare ricadute.