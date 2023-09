Allenamento Milan: seduta e conferenza di Jovic! Il programma. I rossoneri si preparano alla prossima sfida di campionato

Il Milan torna a Milanello per preparare la partita contro il Verona a San Siro, in programma sabato alle ore 15:00: seduta mattutina per la squadra di Pioli.

A seguire, la conferenza stampa di presentazione di Luka Jovic, ultimo acquisto del mercato rossonero.