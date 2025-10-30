Allenamento Milan, squadra in campo in preparazione della sfida contro la Roma: cosa bisogna aspettarsi. Le ultimissime notizie

Il Milan si prepara a vivere il primo dei due impegni ravvicinati che chiuderanno questo ciclo pre-sosta con il big match della decima giornata di Serie A Enilive. Domenica sera, alle ore 20.45, San Siro ospiterà la Roma capolista in una sfida che si preannuncia fondamentale per le ambizioni di classifica dei rossoneri.

Per la squadra di mister Massimiliano Allegri, la giornata odierna segna l’inizio del vero e proprio lavoro tattico e atletico sul campo, dopo il leggero scarico svolto ieri dai titolari in palestra. Le attenzioni dello staff tecnico, in sinergia con il direttore sportivo Igli Tare, sono concentrate sul recupero degli infortunati per affrontare al meglio i giallorossi.

Arrivano notizie positive dall’infermeria. Se nella giornata di mercoledì Ruben Loftus-Cheek è stato l’unico ad aver lavorato in solitaria sul terreno di gioco, oggi la situazione si farà più incoraggiante. Sia il centrocampista svizzero Ardon Jashari sia l’esterno difensivo Pervis Estupiñán sono attesi per unirsi al lavoro in gruppo con i compagni. Il loro pieno recupero permetterebbe ad Allegri di avere maggiori opzioni, soprattutto in fase di gestione della rosa.

Il rientro di questi elementi è cruciale, specialmente considerando che il Milan, come ha sottolineato Allegri più volte, sta soffrendo a causa di una rosa non sempre profonda in ogni reparto. Avere a disposizione Jashari ed Estupiñán alleggerisce la pressione sulle scelte del tecnico in vista di un doppio confronto difficile, prima con la Roma capolista e poi con il Torino nel turno successivo. La speranza, condivisa dal DS Tare, è che la squadra possa ritrovare rapidamente la migliore condizione fisica per cercare i tre punti che, oltre a muovere la classifica, darebbero un segnale forte al campionato.