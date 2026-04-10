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MN24 – Allenamento Milan, vigilia blindata a Milanello: il piano per l’Udinese

Published

1 ora ago

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Allenamento Milan, i rossoneri saranno in ritiro a Milanello prima della rifinitura di questo pomeriggio: il piano per l’Udinese

Si è chiusa da poche orela conferenza stampa di Massimiliano Allegri, ma l’attività nel centro sportivo di Milanello è appena entrata nel vivo. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, la squadra si ritroverà negli spogliatoi alle ore 15:00 per dare inizio alla fase operativa della vigilia.

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Prima di scendere in campo per l’allenamento pomeridiano, i rossoneri sosterranno una fondamentale sessione video per analizzare nel dettaglio le situazioni di gioco delle ultime uscite, con l’obiettivo di correggere gli errori commessi nella trasferta di Napoli.

Allenamento Milan verso San Siro: cena e notte nel centro sportivo

Il programma di Allegri per questo venerdì 10 aprile 2026 prevede un protocollo rigoroso per mantenere alta la concentrazione. Il gruppo squadra rimarrà infatti a Carnago per l’intera serata, cenando all’interno della struttura e trascorrendo la notte nelle stanze del centro sportivo.

Domani la partenza per lo stadio di San Siro, in vista del match delle 18:00 contro l’Udinese, avverrà direttamente da Milanello, confermando la volontà del tecnico di blindare l’ambiente in vista di una sfida cruciale per la rincorsa alla Champions League.

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