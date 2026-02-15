MN24 – Allenamento Milan, rossoneri al lavoro in vista del Como. Le ultime su Saelemaekers

Connect with us

Allenamento Milan, i rossoneri hanno ripreso la preparazione in vista della sfida di mercoledì contro il Como a San Siro. Da valutare Saelemaekers

Il Milan non si ferma. Dopo l’importante successo di Pisa e la necessaria seduta di scarico, i rossoneri si sono ritrovati questa mattina a Milanello per iniziare la preparazione tattica in vista della sfida di mercoledì contro il Como di Cesc Fàbregas. Una gara fondamentale per sfruttare il turno di recupero e accorciare ulteriormente sulla vetta della classifica.

Allenamento Milan: il caso Saelemaekers

Secondo quanto riportato da Milannews24, l’attenzione dello staff tecnico è focalizzata quasi interamente sulle condizioni fisiche di Alexis Saelemaekers:

  • Lavoro Differenziato: Anche nella giornata di ieri il belga si è allenato a parte. Nonostante il cauto ottimismo dei giorni scorsi, il giocatore non è ancora rientrato stabilmente in gruppo, rendendo la sua convocazione per mercoledì un vero e proprio rebus.
  • La Speranza di Max: Prima della trasferta in Toscana, Massimiliano Allegri era stato chiaro in conferenza stampa: “Alexis sta meglio, speriamo di recuperarlo per il Como”. La duttilità del numero 56 sarebbe preziosa per dare respiro a Pulisic o per agire da equilibratore tattico sulla corsia destra.
  • Il Verdetto Finale: Le prossime 24 ore saranno decisive. Se Saelemaekers dovesse rientrare parzialmente in gruppo nella seduta di domani, Allegri potrebbe decidere di portarlo almeno in panchina, altrimenti il rientro verrebbe posticipato al weekend per evitare ricadute pericolose.

Soluzioni Alternative

In caso di forfait del belga, Allegri è pronto a confermare il blocco che ha espugnato Pisa, con l’inserimento di Samuele Ricci dal primo minuto a centrocampo.

