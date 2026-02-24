MN24 – Allenamento Milan, ripresa nel segno di Furlani: l’AD blinda la squadra in vista della Cremonese

Allenamento Milan, oggi la ripresa in vista della Cremonese: spicca la presenza dell’AD Giorgio Furlani. Squadra blindata

Il clima a Milanello è di massima concentrazione all’indomani del passo falso interno contro il Parma. Come riportato dalla redazione di Milannews24, la squadra si è ritrovata a Carnago per la ripresa degli allenamenti senza particolari novità nell’organico, ma con la consapevolezza di non poter più sbagliare. L’obiettivo è chiaro: preparare al meglio la sfida di domenica a pranzo contro la Cremonese, tappa fondamentale per ritrovare i tre punti e presentarsi al derby con il morale alto.

A testimoniare l’importanza del momento, nel centro sportivo è apparso anche l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani. La presenza del dirigente ha voluto ribadire la vicinanza della società al gruppo e allo staff di Allegri.

Un segnale forte per compattare l’ambiente in vista di un finale di stagione dove è vietato fallire, con l’imperativo di rendere giustizia a quanto di buono costruito finora nel corso del 2026.