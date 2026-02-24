Connect with us

Milanello

MN24 – Allenamento Milan, ripresa nel segno di Furlani: l’AD blinda la squadra in vista della Cremonese

Published

8 secondi ago

on

By

Furlani

Allenamento Milan, oggi la ripresa in vista della Cremonese: spicca la presenza dell’AD Giorgio Furlani. Squadra blindata

Il clima a Milanello è di massima concentrazione all’indomani del passo falso interno contro il Parma. Come riportato dalla redazione di Milannews24, la squadra si è ritrovata a Carnago per la ripresa degli allenamenti senza particolari novità nell’organico, ma con la consapevolezza di non poter più sbagliare. L’obiettivo è chiaro: preparare al meglio la sfida di domenica a pranzo contro la Cremonese, tappa fondamentale per ritrovare i tre punti e presentarsi al derby con il morale alto.

A testimoniare l’importanza del momento, nel centro sportivo è apparso anche l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani. La presenza del dirigente ha voluto ribadire la vicinanza della società al gruppo e allo staff di Allegri.

Un segnale forte per compattare l’ambiente in vista di un finale di stagione dove è vietato fallire, con l’imperativo di rendere giustizia a quanto di buono costruito finora nel corso del 2026.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Milan Milan
Ultimissime Milan3 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Open Var analizza così il tanto discusso gol di Troilo contro i rossoneri

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO3 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×