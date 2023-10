Allenamento Milan: riprendono le attività a Milanello, il report

Dopo i giorni di riposo concessi da Pioli, riprendono le attività a Milanello con la squadra che ha svolto un allenamento pomeridiano

Squadra a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per la ripresa degli allenamenti dopo i quattro giorni di riposo concessi da Mister Pioli. Gruppo Milan a ranghi ridotti a causa dell’assenza dei rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali.

REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare, completata poi in campo attraverso alcuni esercizi atletici tra gli ostacoli bassi e i coni. La sessione è proseguita con alcuni torelli a tema e poi da una serie di esercitazioni sul possesso palla che hanno anticipato la consueta partitella su campo ridotto con la quale è terminata la giornata di lavoro odierna.