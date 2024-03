Allenamento Milan: continua la preparazione dei rossoneri in attesa del rientro dei nazionali. Il REPORT della sessione odierna

La pioggia non ha fermato l’allenamento del Milan, che questa mattina si è ritrovato a Milanello per la colazione obbligatoria e per preparare la sfida di campionato contro la Fiorentina.

REPORT

In attesa del rientro, previsto per domani giovedì 28 marzo, di tutti i giocatori impegnati in nazionale, la squadra ne ha approfittato per svolgere dei lavori individuali tecnici e fisici. La seduta era partita con una attivazione in palestra e con degli esercizi sul possesso palla.