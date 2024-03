Allenamento Milan: si intensifica il lavoro in vista dello Slavia Praga. Il report da Milanello

Allenamento Milan: si intensifica il lavoro in vista dello Slavia Praga. Il report della penultima sessione in vista dell’impegno di Europa League

Si intensifica l’allenamento del Milan a Milanello in vista dell’impegno di Europa League a Praga contro lo Slavia, giovedì alle ore 18.45, per il ritorno degli ottavi.

REPORT

Inizio in palestra dove la squadra ha svolto l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo per terminare la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche sul possesso. Al termine, la squadra è stata divisa in due gruppi: il primo, composto dai titolari schierati contro l’Empoli, ha effettuato lavoro atletico, mentre gli altri componenti della rosa hanno disputato una partitella su campo ridotto