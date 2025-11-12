MN24 - Allenamento Milan, parte la missione derby: lavoro intenso per gli infortunati. Prosegue il programma di recupero. E in vista dell'Entella...

Allenamento Milan, prosegue il recupero degli infortunati in vista del derby contro l’Inter: Rabiot in gruppo la prossima settimana? Ultime

Il Milan, come appreso da Milannews24, ha proseguito la sua tabella di marcia al Centro Sportivo di Milanello, sfruttando la sosta per le Nazionali per recuperare la condizione fisica dei giocatori rimasti a Milano. L’obiettivo primario è farsi trovare pronti per il Derby contro l’Inter, che sancirà la ripartenza del campionato.

I calciatori hanno lavorato intensamente in palestra, concentrandosi sulla forza e sull’atletismo. Tra i presenti figurano:

Christian Pulišić

Jashari

Estupiñan

Questi tre giocatori stanno approfittando della sosta per rimettersi in pari con la condizione atletica, dopo recenti acciacchi o impegni ravvicinati, garantendo ad Allegri opzioni fresche per la ripresa.

Allenamento Milan, recuperi cruciali: Rabiot e Giménez

Lo staff di Massimiliano Allegri è concentrato sui recuperi degli infortunati più pesanti. Adrien Rabiot e Santiago Giménez stanno seguendo un programma propedeutico di recupero personalizzato:

Adrien Rabiot: Il francese è ritenuto cruciale per la mediana rossonera.

Santiago Giménez: L'attaccante messicano è atteso per rinforzare il reparto offensivo.

L’obiettivo comune dei due è chiaro e ambizioso: rientrare tra i convocati proprio per la sfida contro i nerazzurri.

Amichevole e prossimi impegni

Per testare la condizione della squadra, domani è prevista una seduta di allenamento mattutina. Nella giornata di venerdì, si giocherà a Milanello l’amichevole contro la Virtus Entella, con calcio d’inizio alle ore 11:30.

La partita sarà visibile in diretta sull’app ufficiale del Milan, su YouTube e su Milan TV, offrendo ai tifosi un primo assaggio della squadra in vista del Derby.