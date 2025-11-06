MN24 – Allenamento Milan, Allegri non li avrà a Parma: in due salteranno la trasferta, l’ultima novità non lascia dubbi

Allenamento Milan, Santiago Gimenez e Rabiot hanno lavorato anche oggi a parte: i due salteranno la trasferta di Parma

Arrivano le conferme definitive riguardo le assenze nel Milan in vista della trasferta di sabato sera contro il Parma. Come appreso dalla redazione di Milannews24, sia Adrien Rabiot che Santiago Gimenez hanno svolto anche oggi un allenamento personalizzato.

Questa situazione esclude i due giocatori dai convocati. Il francese e il messicano «non saranno a disposizione per la trasferta di Parma», un esito ampiamente anticipato dallo staff tecnico per questioni di prudenza e infortunio.

Allenamento Milan, assenze gestite con cautela

La mancanza di Adrien Rabiot è legata alla lesione al polpaccio. Nonostante il giocatore stia meglio, il Milan preferisce evitare qualsiasi rischio di ricaduta, specialmente in vista della sosta per le Nazionali e degli impegni successivi. Il suo lavoro personalizzato prosegue in maniera mirata per garantirne il recupero totale.

Anche l’assenza di Santiago Gimenez è dovuta all’infortunio alla caviglia con cui convive da tempo. Il periodo di riposo forzato è essenziale per il “Bebote” per recuperare la forma fisica e mentale e potersi giocare le sue carte per la permanenza nel club.

Pulisic pienamente recuperato

Se da un lato si registrano due assenze importanti, dall’altro si hanno buone notizie per il resto della rosa. L’allenamento odierno ha visto «tutto regolare» per il resto della squadra, con un focus speciale su Christian Pulisic. L’americano, infatti, è ormai pienamente recuperato e, dopo la mancata convocazione con gli USA, è pronto a tornare a disposizione di Allegri.