Allenamento Milan: il programma di oggi in vista della Juventus

Dopo due giorni di riposo il Milan si ritrova oggi a Milanello per l’allenamento in vista del match contro la Juventus

Inizia la preparazione. Dopo due giorni di riposo il Milan si ritrova oggi a Milanello per l’allenamento in vista del match contro la Juventus:

secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i giocatori in questo momento sono nel centro sportivo per un pranzo collettivo e tra poco scenderanno in campo per una seduta d’allenamento pomeridiana