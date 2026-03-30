Allenamento Milan, inizia il countdown per la sfida contro il Napoli: ecco il programma dei rossoneri

Allenamento Milan, ecco il programma dei rossoneri a una settimana dalla cruciale sfida di campionato contro il Napoli

Dopo le intense sedute di giovedì e venerdì, dedicate a finalizzazione ed esercitazioni tattiche, il clima a Milanello si è fatto più disteso. Il tecnico Massimiliano Allegri ha infatti concesso tre giorni di riposo ai calciatori che non sono partiti con le rispettive nazionali, tra cui spiccano i nomi di Fofana, Fullkrug, Gimenez, Loftus-Cheek, Nkunku e Ricci. La squadra ha chiuso la settimana con una «sgambata in famiglia con il Milan Futuro di due giorni fa», prima di staccare la spina in vista del tour de force finale.

L’attenzione principale resta però rivolta all’infermeria, in particolare alle condizioni di Rafael Leao e Gabbia. Il numero 10 rossonero, sconvocato dal Portogallo, è «volato in Portogallo in accordo con il Milan per un consulto specialistico» nel tentativo di accelerare il recupero dal problema all’adduttore destro che lo sta tenendo ai box.

Allenamento Milan, verso il Napoli: il programma della ripresa

Il centro sportivo rossonero vivrà ore di calma apparente anche nella giornata di oggi, in attesa che la marcia verso il big match contro il Napoli di Antonio Conte entri nel vivo. La sfida, valida per il lunedì di Pasquetta, rappresenta uno snodo cruciale per la stagione del Milan, che ha bisogno di ritrovare i suoi pezzi pregiati per affrontare la capolista.

Il raduno generale è fissato a breve: «il rientro del gruppo al completo è atteso per mercoledì 2 aprile». Sarà quello il giorno zero per iniziare la preparazione atletica e tattica specifica. Allegri spera di ricevere buone notizie dal Portogallo per riavere Leao almeno in panchina, in modo da affrontare i partenopei con il maggior numero di soluzioni offensive possibili.