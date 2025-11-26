MN24 – Allenamento Milan, il programma verso la Lazio: seduta mattutina e conferenza stampa di Allegri nel pomeriggio

Connect with us

Allenamento Milan, il programma verso la Lazio: seduta mattutina e conferenza stampa di Allegri nel pomeriggio

Allenamento Milan, i rossoneri si preparano in vista della Lazio: domani seduta al mattino e conferenza di Allegri nel pomeriggio

Il Milan prosegue a ritmi serrati la marcia di avvicinamento all’atteso big match di campionato, in programma sabato sera a San Siro contro la Lazio. L’atmosfera a Milanello si scalda in vista di una sfida cruciale per la classifica e per dare continuità ai recenti risultati positivi. Stando a quanto appreso dalla redazione di Milannews24, il programma della vigilia è ormai delineato nei minimi dettagli per la truppa rossonera.

Nella giornata di domani, la squadra sosterrà l’allenamento al mattino, una seduta fondamentale per sciogliere i residui dubbi di formazione e provare le ultime situazioni tattiche anti-Lazio.

Successivamente, l’attenzione si sposterà sulla comunicazione: Massimiliano Allegri presenterà la sfida contro i biancocelesti in conferenza stampa. L’appuntamento con il tecnico livornese è fissato per le ore 15, quando dalla sala stampa del centro sportivo rossonero risponderà alle domande dei giornalisti, anticipando temi e strategie per tentare di battere la formazione di Maurizio Sarri.

