Prosegue la preparazione verso il match con la Roma per il Milan. Il programma ’allenamento di domani a Milanello

Questa mattina il Milan si è ritrovato a Milanello per l’allenamento in preparazione della prossima giornata di campionato contro la Roma, in programma all’Olimpico venerdì alle ore 20.45.

Il programma di domani prevede una seduta al mattino.