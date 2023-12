Allenamento Milan: lavoro a gruppi per la squadra

Prosegue la preparazione del Milan in vista dell’Atalanta. La squadra ha lavorato in gruppi oggi a Milanello. Il report

Raduno a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento in preparazione del prossimo match di campionato, che vedrà – sabato 9 dicembre alle ore 18.00 – il Milan impegnato a Bergamo contro l’Atalanta.

REPORT

Attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo dove la squadra si è divisa in due gruppi. Il primo, composto dai titolari di Milan-Frosinone, ha proseguito il lavoro sul campo rialzato con una serie di esercitazioni tecniche seguite da lavoro aerobico; gli altri componenti della rosa, dopo aver terminato il riscaldamento con alcuni torelli a tema, hanno invece disputato una partita di allenamento con la formazione Under 18 (due tempi da 25′) sul centrale di Milanello.