Allenamento Milan: le ultime da Milanello dopo il match col Porto

Allenamento Milan: il report da Milanello dopo la sconfitta contro il Porto di ieri sera in Champions League

Rientrata dal Portogallo questa mattina poco dopo l’ora di pranzo, la squadra si è recata a Milanello dove, nel pomeriggio, ha svolto l’allenamento post-partita.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera; in campo, dopo aver svolto l’attivazione muscolare all’interno della struttura, gli altri componenti della rosa i quali hanno iniziato l’allenamento con alcuni esercizi atletici eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi a seguire il gruppo ha effettuato una serie di esercitazioni sul possesso. Lavoro atletico prima di rientrare negli spogliatoi con una serie di allunghi fatti sul lato lungo del campo.

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE

Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano.