Allenamento Milan, novità per le condizioni di Gabbia. Continua la preparazione di Gimenez: ecco le ultime

Allenamento Milan, arrivano novità sulle condizioni di Gabbia, Fullkrug e Gimenez: ecco le ultime

Nonostante la ripresa ufficiale degli allenamenti collettivi sia fissata per domani, il centro sportivo di Milanello è già tornato a animarsi nella giornata di oggi. Il segnale più atteso riguarda senza dubbio Matteo Gabbia: il difensore centrale si è rivisto a Carnago per proseguire il proprio percorso di recupero. Gabbia ha svolto una sessione di lavoro individuale, un passo necessario per mettersi definitivamente alle spalle l’infortunio che lo tiene lontano dal rettangolo di gioco da ormai un mese. Il suo rientro sarà fondamentale per dare respiro al reparto arretrato nelle prossime sfide.

Accanto al percorso di recupero del difensore, si registra anche l’attivismo di Fullkrug e Gimenez. I due attaccanti hanno optato per un lavoro personalizzato nato da una loro iniziativa spontanea, senza attendere il via libera del gruppo. Si tratta di un chiaro segnale di professionalità e attaccamento alla maglia, volto a ritrovare la condizione atletica ottimale nel minor tempo possibile.

Allenamento Milan, segnali di leadership verso un finale di stagione ad alta intensità

Questa scelta di anticipare i tempi sottolinea la volontà dei calciatori di farsi trovare pronti per un finale di stagione che si preannuncia estremamente intenso. Con l’avvicinarsi dei traguardi decisivi, la gestione delle energie e il recupero dei singoli diventano variabili determinanti per le gerarchie in campo. La determinazione mostrata oggi a Milanello è il miglior biglietto da visita per un gruppo che punta a chiudere l’anno nel migliore dei modi.