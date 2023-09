Allenamento Milan: domani la ripresa, ecco chi sarà a Milanello

Oggi ultimo giorno di riposo per i rossoneri. Domani è prevista la ripresa degli allenamenti a Milanello. Ecco chi ci sarà

Il campionato è fermo per la sosta Nazionali. Per i rossoneri non convocati è l’ultimo giorno di riposo prima della ripresa degli allenamenti prevista per domani a Milanello.

Agli ordini di mister Pioli ci saranno tutti coloro non impegnati con la loro Nazionale:

Marco Sportiello;

Antonio Mirante;

Davide Calabria;

Alessandro Florenzi;

Pierre Kalulu;

Marco Pellegrino;

Mattia Caldara;

Yacine Adli;

Ismael Bennacer (infortunato);

Ruben Loftus-Cheek;

Tommaso Pobega;

Luka Romero.