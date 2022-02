ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Milan: atletica e tecnica. Presenti Maldini e Massara. Le ultime da Milanello verso la Sampdoria

Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno in campionato, domenica 13 febbraio alle 12.30, che vedrà il Milan di scena a San Siro contro la Sampdoria. Presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

La sessione è iniziata in palestra per l’attivazione muscolare, proseguita sul campo dove il gruppo ha effettuato una parte atletica e poi alcune esercitazioni tecniche con l’ausilio delle sagome; nel frattempo, i portieri hanno svolto un lavoro specifico insieme ai preparatori. Dopodiché spazio alla fase tattica, infine una serie di allunghi. Domani la rifinitura