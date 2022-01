Allenamento Juve: le novità dalla Continassa verso il Milan. La situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Juve: le novità dalla Continassa verso il Milan. Ultime notizie verso il match della 23esima di Serie A

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i dettagli relativi all’allenamento odierno alla Continassa, a meno due dal big match di San Siro con il Milan.

«Due giorni alla sfida di domenica sera a San Siro: anche oggi la Juve si è allenata, sempre al mattino, al Training Center. Menu della seduta di oggi: torello, lavoro per reparti e partitella finale. Domani alle 12 Mister Allegri risponderà alle domande dei giornalisti, in conferenza stampa, come sempre in diretta su Juventus Tv. Sempre domani, dopo l’allenamento, i bianconeri si trasferiranno a Milano: l’operazione Milan-Juve entra nel vivo».