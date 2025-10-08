Allenamento Fiorentina: oggi la ripresa degli uomini di Pioli in vista della sfida contro il Milan. Il report completo

Allenamento Fiorentina: i Viola hanno ripreso oggi gli allenamenti in vista della sfida di San Siro del prossimo 19 ottobre

La pausa per le Nazionali è appena iniziata e il Milan di Massimiliano Allegri (che in questa sosta sta lavorando con un gruppo estremamente ridotto di soli sei giocatori della prima squadra) si prepara per un appuntamento dal forte carico emotivo. Domenica 19 ottobre, alle ore 20.45, i rossoneri ospiteranno a San Siro la Fiorentina in un match che segnerà il primo ritorno da avversario dell’ex tecnico Stefano Pioli, l’allenatore del 19° Scudetto del Diavolo.

A rendere la sfida ancora più speciale è la coincidenza con il giorno seguente: il 20 ottobre scatterà infatti il 60° compleanno del tecnico di Parma.

Fiorentina in Difficoltà E Gli Assenti a Viola Park

L’ex allenatore rossonero arriva a Milano in un momento delicato per la Fiorentina. La squadra viola, come riporta FirenzeViola.it, è tornata ad allenarsi oggi a Viola Park dopo la sconfitta casalinga contro la Roma, avendo racimolato solo tre punti nelle prime sei giornate di campionato. La squadra ha urgentemente bisogno di un cambio di marcia, soprattutto in vista dell’incrocio con un Milan che ha dimostrato grande continuità e una media di tempo effettivo di gioco altissima (57 minuti).

Alla ripresa degli allenamenti, Pioli ha dovuto fare i conti con diverse assenze oltre ai 10 giocatori partiti con le rispettive Nazionali (tra cui Dzeko, Kean e Gudmundsson):

Lavoro a parte: Non hanno lavorato con il resto del gruppo i centrocampisti Fazzini e Dodô , che hanno svolto una sessione personalizzata.

Non hanno lavorato con il resto del gruppo i centrocampisti e , che hanno svolto una sessione personalizzata. Fascite plantare: L’assente più significativo è stato Sohm , ancora alle prese con il recupero da una fastidiosa fascite plantare .

L’assente più significativo è stato , ancora alle prese con il recupero da una fastidiosa . Rientro: Una nota positiva è il recupero del giovane centrale Pietro Comuzzo, rientrato in gruppo.

Nonostante le difficoltà e la pressione, l’ex tecnico del Milan cercherà di mettere a punto le varianti tattiche necessarie per battere i rossoneri di Allegri e del DS Igli Tare proprio nel suo “vecchio” San Siro.