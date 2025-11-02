Allegri sfida Gasp, Milan Roma sarà la trentesima volta contro: due mister da record in questa Serie A

Allegri contro Gasperini, Milan Roma sarà l’ennesima sfida tra due decani della nostra Serie A. Oltre 1000 panchine in due

Quella di domani sera tra il Milan e la Roma non sarà solo un cruciale scontro per le zone alte della classifica, ma anche un affascinante “Derby dei Decani” in panchina. A bordo campo si ritroveranno due autentici monumenti della Serie A, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, i due allenatori in attività con il maggior numero di presenze nella massima serie italiana.

Il tecnico livornese dei rossoneri, Massimiliano Allegri, noto per la sua pragmaticità e il palmarès arricchito da numerosi Scudetti, vanta finora 515 panchine in Serie A. Un numero elevato che testimonia la sua costanza e la capacità di guidare club di primo piano come Cagliari, Milan e Juventus.

Dall’altra parte, il “Gasp”, Gian Piero Gasperini, l’allenatore piemontese che ha rivoluzionato il calcio italiano con il suo 3-4-3 dinamico e aggressivo, detiene il primato tra gli allenatori attuali con ben 608 panchine collezionate tra Genoa, Inter, Palermo, Atalanta e, ora, la Roma. La sua carriera è un esempio di longevità e capacità di costruire squadre sorprendenti, come dimostrato nel suo ciclo storico alla Dea e nella nuova, solida, avventura con i giallorossi.

Un Duello Lungo 17 Anni: Il 30° Incrocio Storico

La partita di domenica sera a San Siro segnerà un traguardo significativo nel confronto personale tra i due strateghi: sarà infatti il trentesimo incrocio tra Allegri e Gasperini.

La loro rivalità in panchina affonda le radici in un passato non troppo lontano, con il primo storico confronto risalente al lontano 29 ottobre 2008, quando il Genoa di Gasperini sconfisse per 2-1 il Cagliari guidato da un giovane Allegri. Da allora, le sfide si sono susseguite con grande regolarità, toccando diverse maglie e palcoscenici, dalla Serie A fino alle finali di Coppa.

Nei precedenti, il bilancio sorride all’allenatore del Milan, che ha storicamente saputo imporre il suo pragmatismo contro il furore tattico del rivale. Tuttavia, in una sfida di così alto livello, i numeri del passato contano relativamente, e il trentunesimo capitolo di questo avvincente duello promette scintille, con entrambi i “decani” pronti a sfruttare la loro immensa esperienza per superare l’altro.