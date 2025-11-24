Allegri, la sosta non fa paura: tre vittorie su tre al rientro dalle nazionali, il tecnico ha trovato la formula della continuità perfetta

Allegri non sbaglia un colpo dopo le nazionali: nove punti tra Bologna, Fiorentina e Inter confermano la maturità mentale acquisita

Spesso la sosta per le nazionali rappresenta una trappola insidiosa per le grandi squadre, costrette a preparare le partite con pochi allenamenti e giocatori stanchi. Eppure, il Milan di Massimiliano Allegri sembra aver trovato l’antidoto perfetto a questa sindrome, trasformando i rientri in un trampolino di lancio per la classifica. I numeri non mentono: i rossoneri hanno fatto en plein in questo campionato, vincendo tre volte su tre nelle gare disputate subito dopo lo stop dei campionati.

Il ruolino di marcia è impressionante e testimonia una crescita esponenziale: prima l’1-0 al Bologna a settembre, poi il 2-1 alla Fiorentina a ottobre e infine il capolavoro tattico nel Derby vinto per 1-0 contro l’Inter a novembre. Questa striscia di successi evidenzia una tenuta mentale straordinaria e una capacità di gestione del gruppo che fa la differenza nella corsa allo Scudetto.

Il Diavolo non perde ritmo e, anzi, accelera proprio quando le altre big solitamente arrancano, confermando che la cura del tecnico livornese funziona anche a singhiozzo e che la squadra sa riattaccare la spina immediatamente.