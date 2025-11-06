Allegri, spiffero da Milanello: tecnico fortemente tentato da quella soluzione tattica! Non se lo aspettava nessuno

Allegri, importante spiffero da Milanello: tecnico tentato anche dalla possibilità di giocare con Leao, Pulisic e Nkunku contemporaneamente

Il Milan, nonostante le vittorie, non smette di cercare soluzioni tattiche innovative. Marco Guidi, su La Gazzetta dello Sport, ha rivelato che «A Milanello, Allegri e il suo staff studiano da tempo anche una versione iper-offensiva».

L’idea è schierare contemporaneamente il «tridente delle meraviglie»: Nkunku, Pulisic e Leao. Al momento, questa formazione è giudicata «difficilmente praticabile dal 1’», ma rappresenta un’opzione da tenere «in considerazione a partita in corso, specialmente in situazioni di svantaggio».

Allegri, Nkunku Al Centro Dell’Attacco

Il nodo cruciale per far quadrare il tridente riguarda il ruolo di centravanti. La soluzione più probabile ricade su Christopher Nkunku. L’attaccante francese sarebbe scelto per sfruttare la sua esperienza nella posizione: «Ha giocato da prima punta il 72% delle partite in carriera», come ha puntualizzato il DS Igli Tare. Questo permetterebbe inoltre di dare «più campo alla corsa di Leao, specialmente a sinistra, e Pulisic».

La crescita e l’affidabilità contro il Parma

Nkunku, nonostante un inizio sotto tono contro la Roma, è «cresciuto» nel corso della partita. Se Pulisic non dovesse essere al 100%, quasi sicuramente toccherà al francese fare da spalla a Leao al Tardini contro il Parma.

Nonostante l’intesa con Rafa sia «da affinare», Guidi conclude che nel trattamento palla, Nkunku ha dato «sicuramente più garanzie di Gimenez», rafforzando il suo ruolo centrale nel Milan del futuro.