Allegri batte Trapattoni, Juventus Milan è la sua partita! Sorpasso effettuato
Allegri supera anche Trapattoni per presenze in Juventus Milan, il dato Opta incorona il tecnico toscano
Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese noto per il suo “Corto Muso” e le sue innumerevoli vittorie in Serie A, ha scritto un’altra pagina di storia nel calcio italiano. L’allenatore è diventato l’uomo con il maggior numero di panchine nelle storiche sfide tra Juventus e Milan in tutte le competizioni.
Allegri Supera Il Maestro: 32 Presenze nel Classico
Il confronto tra i bianconeri e i rossoneri, uno dei classici più sentiti e ricchi di trofei del panorama calcistico nazionale, ha visto Allegri raggiungere e superare un altro monumento della panchina italiana. Ha toccato quota 32 panchine nella sfida tra Juventus e Milan.
Questo risultato eclatante gli ha permesso di staccare in solitaria Giovanni Trapattoni, fermo a 31 presenze totali nel confronto. Il dato statistico prende in considerazione le partite disputate a partire dalla stagione 1929/30, l’inizio del girone unico di Serie A.
Un Viaggio Tra Torino e Milano
Il traguardo raggiunto da Allegri sottolinea la sua lunga e duplice militanza ai vertici del calcio italiano. La sua carriera lo ha visto protagonista su entrambe le sponde di questa rivalità storica.
Delle sue 32 panchine:
- 21 sono state alla guida della Juventus, il club torinese con cui ha vinto cinque Scudetti consecutivi
- 11 sono state in sella al Milan, l’orgogliosa formazione meneghina con cui ha conquistato uno Scudetto nella stagione 2010/11 e dove è tornato in estate.
Il tecnico, abituato a gestire la pressione dei grandi club e dei grandi incontri, consolida così la sua posizione di assoluto rilievo nell’albo d’oro dei protagonisti di questa epica rivalità. Un dato che premia la sua longevità e la sua costante presenza ai massimi livelli del calcio italiano. La sfida tra la Signora e i rossoneri avrà d’ora in poi un nuovo, inconfondibile volto da celebrare per la sua fedeltà al classico.