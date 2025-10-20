Allegri a Sport Mediaset: «Infortuni? Nessuna emergenza. Leao? Si aiuti da solo. Primo posto, volare basso per un motivo. L’obiettivo è solo uno»

Connect with us

Allegri, tecnico del Milan, ha parlato anche a Sport Mediaset dopo la vittoria ottenuta in rimonta contro la Fiorentina: le dichiarazioni

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset in mix zone dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, un successo cruciale che ha proiettato i Rossoneri al primo posto in classifica in solitaria. Il Mister ha espresso soddisfazione per la prestazione, ha ridimensionato l’allarme infortuni e ha fissato la rotta per il futuro.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri:

La risposta è arrivata da tutti questa sera

Ma no, non eravamo in emergenza. Ci sono momenti, periodi in cui perdi dei giocatori per infortunio, perché è normale che sia così. I ragazzi hanno fatto una bella partita, siamo contenti della vittoria. Da domani bisogna pensare alla partita di venerdì perché abbiamo 5 giorni per prepararci al meglio, recuperare energie, perché è un momento importante della stagione“.

Un momento importante che vede il Milan al primo posto

“Siamo contenti di questo però la strada è ancora lunga. Il nostro obiettivo è quello comunque di entrare in Champions, di continuare a lavorare senza esaltarsi come dico sempre, ma tenere un profilo molto basso, parlare poco e lavorare molto (ride, ndr)”.

Leao questa sera ha lasciato il segno

Rafa sta tornando in condizione fisica, e come gli ho detto, e come ho detto sempre, nessuno può aiutarlo. Noi lo possiamo aiutare facendolo allenare, poi dopo il resto ci deve pensare lui“.

Aiutati che Dio ti aiuta

Sì, è vero“.

Allegri ha dunque smentito categoricamente l’idea di una squadra in «emergenza» per gli infortuni, sottolineando come le assenze siano un fatto «normale» nel corso di una stagione. La vera chiave, per il Mister livornese, è la mentalità. Nonostante il primo posto conquistato, l’obiettivo dichiarato rimane l’ingresso in Champions League, un modo per mantenere «un profilo molto basso» e non cadere nell’eccessiva euforia, un rischio che Allegri cerca sempre di scongiurare.

Il riferimento più emblematico è quello a Rafael Leão: l’allenatore riconosce che il portoghese «sta tornando in condizione fisica», ma la responsabilità del definitivo salto di qualità è unicamente sua. L’ultimo scambio di battute, in cui Allegri conferma il detto «Aiutati che Dio ti aiuta», racchiude perfettamente la filosofia di Max Allegri: il lavoro e la determinazione individuale sono la base per il successo collettivo.

