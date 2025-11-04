News
Allegri se lo gode: segnali chiari da Milan Roma, campione assolutamente ritrovato e nubi finalmente dissipate
Allegri, segnali chiari da Milan-Roma: Mike Maignan campione ritrovato non solo per il rigore parato a Paulo Dybala
Dopo essere stato inevitabilmente più esposto a critiche per via della sua situazione contrattuale, Mike Maignan è tornato ad essere decisivo con la maglia del Milan.
Domenica sera, il portiere francese è «salito in cattedra parando il rigore a Dybala», un intervento cruciale che ha permesso alla squadra di difendere il risultato e salire a -1 dal Napoli capolista.
La prestazione di Maignan riaccende le speranze per la sua permanenza. La speranza dei tifosi è che «nel corso delle prossime settimane le parti possano tornare a sentirsi per un eventuale rinnovo».
Nel frattempo, come titolato da Il QS, edizione Il Giorno, «Allegri si gode il Maignan ritrovato».