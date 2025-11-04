Connect with us

News

Allegri se lo gode: segnali chiari da Milan Roma, campione assolutamente ritrovato e nubi finalmente dissipate

News

Allegri, aperta la caccia allo scudetto? Tre motivi per cui il Milan non è (ancora) da tricolore. L'approfondimento

News

Rogito San Siro, arrivano importanti conferme: accordo previsto in settimana, Milan e Inter in pressing e svolta dietro l'angolo

News

Parma Milan, Leao inamovibile ma chi al fianco del portoghese? Ballottaggio in corso e prossimi giorni decisivi

News

Assemblea Milan: terzo bilancio consecutivo in utile e fatturato record. L'azienda rossonera è in salute perfetta e Cardinale può sorridere

News

Allegri se lo gode: segnali chiari da Milan Roma, campione assolutamente ritrovato e nubi finalmente dissipate

Milan news 24

Published

30 secondi ago

on

By

Allegri

Allegri, segnali chiari da Milan-Roma: Mike Maignan campione ritrovato non solo per il rigore parato a Paulo Dybala

Dopo essere stato inevitabilmente più esposto a critiche per via della sua situazione contrattuale, Mike Maignan è tornato ad essere decisivo con la maglia del Milan.

Domenica sera, il portiere francese è «salito in cattedra parando il rigore a Dybala», un intervento cruciale che ha permesso alla squadra di difendere il risultato e salire a -1 dal Napoli capolista.

La prestazione di Maignan riaccende le speranze per la sua permanenza. La speranza dei tifosi è che «nel corso delle prossime settimane le parti possano tornare a sentirsi per un eventuale rinnovo».

Nel frattempo, come titolato da Il QS, edizione Il Giorno, «Allegri si gode il Maignan ritrovato».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.