Allegri non cambia idea: lo vuole a gennaio dopo averlo inseguito per tutta l’estate. Tare e Furlani al lavoro

Allegri, come in estate, vuole un vero numero 9 a gennaio: Leao e Pulisic la coppia titolare ma il tecnico vuole un’opzione in più

Il mercato del Milan in attacco è un circolo che si ripete. Nonostante il Diavolo sia in testa alla classifica, la richiesta principale di Massimiliano Allegri fin dalla scorsa estate, e mai soddisfatta, resta quella di un centravanti strutturato fisicamente. L’estate scorsa, il Milan ha tentato fino all’ultimo di chiudere uno scambio con la Roma tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk, un affare che non andò in porto, lasciando il messicano in rosa malgrado il tecnico volesse un attaccante con altre caratteristiche.

Quattro mesi dopo, la situazione è la stessa:

Ora è fuori da un mese e mezzo per un problema alla caviglia.

Allegri continua a chiedere ai suoi dirigenti un vero numero 9 d'area di rigore.

Allegri vuole un centravanti a gennaio

Secondo TMW, i profili che vengono accostati in questo momento al Milan per soddisfare l’esigenza di Allegri sono numerosi: Pellegrino del Parma, Mateta del Crystal Palace, Dovbyk della Roma, Icardi del Galatasaray, Zirkzee del Manchester United, Fullkrug del West Ham e Panichelli dello Straburgo, solo per citarne alcuni.

Nonostante la caccia alla prima punta, il Milan ha già una coppia d’attacco titolare di altissimo livello, formata da Rafael Leao e Christian Pulisic. Insieme, i due hanno realizzato 15 gol in tutte le competizioni (sei il portoghese e nove l’americano).

Considerando che, esclusa la Supercoppa Italiana, il Diavolo giocherà una sola volta alla settimana fino a fine campionato, Leao e Pulisic avranno il tempo di recuperare tra una gara e l’altra, rendendo la loro gestione meno problematica.

La sensazione è che Allegri voglia la prima punta forte fisicamente non per rivoluzionare la coppia titolare, ma per avere un’opzione da sfruttare soprattutto:

Nelle partite contro squadre chiuse. A partita in corso in caso di necessità.

Al di là della motivazione, TMW conclude con una constatazione: la cosa da fare è solo una, soddisfare la richiesta del tecnico. Tuttavia, l’operazione è vincolata a un passaggio cruciale: prima c’è da trovare una sistemazione a Gimenez.