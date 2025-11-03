News
Allegri eguaglia Pioli: il livornese ha stabilito un precedente record che durava dal 2023. Il dato e il confronto con l’ex tecnico
Il Milan ha ottenuto una vittoria cruciale contro la Roma (1-0), blindata dal gol decisivo di Pavlović su assist di Leão e dalla prodezza di «Magic Mike Maignan» che ha parato il rigore a Dybala. Una «prestazione solida» che permette ai rossoneri di mantenere il passo, rilanciandosi con forza nel vertice in classifica.
Allegri, numeri e statistiche sulla consistenza rossonera
La squadra di Massimiliano Allegri sta attraversando un periodo di grande consistenza, come dimostrano i numeri:
- Il Milan è senza sconfitte in Serie A per almeno nove match di fila (6V, 3N), un traguardo che non veniva raggiunto dal periodo tra dicembre 2023 e febbraio 2024 (allora furono 7V, 2N).
- I rossoneri si dimostrano fortissimi tra le mura amiche: il Milan ha vinto quattro delle più recenti cinque gare interne di Serie A (1N), un trend che raddoppia i successi rispetto a quanto raccolto nelle cinque partite precedenti (1N, 2P).