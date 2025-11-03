Connect with us

News

Allegri eguaglia Pioli: il livornese ha stabilito un precedente record che durava dal 2023. Il dato e il confronto con l'ex tecnico

News

Milan Primavera, pareggio contro la Lazio e storico esordio di Denzel Seedorf: il figlio di Clarence segue le orme del padre

News

San Siro fortino del Milan di Allegri: i dati non mentono, i rossoneri implacabili tra le mura amiche in questa stagione

News

San Siro, settimana decisiva: il rogito con Milan e Inter a rischio vincolo. Slittamento per questioni tecniche finanziarie. Gli aggiornamenti

News

Milan Roma, vittoria decisiva a San Siro: Leao firma l'assist e festeggia sui social - FOTO

News

Allegri eguaglia Pioli: il livornese ha stabilito un precedente record che durava dal 2023. Il dato e il confronto con l’ex tecnico

Milan news 24

Published

5 minuti ago

on

By

Allegri

Allegri, con la vittoria di ieri sera sulla Roma il tecnico livornese ha eguagliato un importante record del Milan di Pioli

Il Milan ha ottenuto una vittoria cruciale contro la Roma (1-0), blindata dal gol decisivo di Pavlović su assist di Leão e dalla prodezza di «Magic Mike Maignan» che ha parato il rigore a Dybala. Una «prestazione solida» che permette ai rossoneri di mantenere il passo, rilanciandosi con forza nel vertice in classifica.

Allegri, numeri e statistiche sulla consistenza rossonera

La squadra di Massimiliano Allegri sta attraversando un periodo di grande consistenza, come dimostrano i numeri:

  • Il Milan è senza sconfitte in Serie A per almeno nove match di fila (6V, 3N), un traguardo che non veniva raggiunto dal periodo tra dicembre 2023 e febbraio 2024 (allora furono 7V, 2N).
  • I rossoneri si dimostrano fortissimi tra le mura amiche: il Milan ha vinto quattro delle più recenti cinque gare interne di Serie A (1N), un trend che raddoppia i successi rispetto a quanto raccolto nelle cinque partite precedenti (1N, 2P).
Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.