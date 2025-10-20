Allegri lo ottiene contro Pioli, il parmense era stato l’ultimo a riuscirci: sono passati due anni

Allegri ha riportato il Milan in vetta alla classifica a distanza di due anni dall’ultima volta. Ci è riuscito proprio contro Pioli

Il Diavolo è tornato a ruggire in cima alla classifica. Dopo il successo nel posticipo della settima giornata (2-1 contro la Fiorentina) e la chiusura del settimo turno di campionato, il Milan si è issato in solitaria al primo posto della Serie A 2025/2026. Un traguardo significativo per i Rossoneri e per il loro allenatore, Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico livornese, che dimostra di aver plasmato una squadra solida e vincente.

Dominio in Classifica dopo Otto Turni

Con l’ottava giornata archiviata, il club meneghino guida la classifica con 16 punti. Questo piazzamento permette ai Rossoneri di staccare le dirette inseguitrici, creando un divario minimo ma prezioso. L’Inter di Chivu, la Roma di Gasperini e il Napoli campione in carica di Conte appaiate a quota 15 punti, a un solo passo di distanza dalla vetta. La lotta al vertice si preannuncia, quindi, estremamente serrata, ma è il Milan a detenere, per ora, la posizione di privilegio.

Il cammino della formazione di Allegri, fin qui, è stato caratterizzato da una grande concretezza, evidenziata dalle cinque vittorie ottenute in sette partite giocate.

Il Ritorno al Vertice dopo Due Anni

Per il club di Via Aldo Rossi, questo primato in solitaria ha il sapore di un atteso ritorno. I dati statistici di Opta confermano che il Milan non si trovava in testa alla classifica della Serie A da solo da ben due anni.

L’ultima volta che i Rossoneri poterono vantare il titolo di capolista in solitaria, dopo la stessa giornata, risale alla stagione 2023/2024. In quell’occasione, la squadra guidata dall’ex tecnico Stefano Pioli aveva accumulato 21 punti, superando l’Inter e mettendo le basi per un inizio di stagione molto promettente.

Il nuovo primato del Diavolo in questa stagione 2025/2026 accende l’entusiasmo della tifoseria e conferma le ambizioni della società. La continuità di risultati sarà ora la chiave per mantenere la posizione e affrontare al meglio le prossime sfide in campionato.