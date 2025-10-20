Allegri a TeleLombardia: «Ottima la reazione dopo il gol subito. Tabelle? Il cammino è ancora lungo. Occhio al Pisa, ecco perchè»

Connect with us

Allegri, tecnico del Milan, ha commentato la vittoria in rimonta contro la Fiorentina anche a TeleLombardia: le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di TeleLombardia in mix zone al termine della sofferta ma cruciale vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, un successo che proietta i Rossoneri in testa alla classifica di Serie A in solitaria. L’allenatore ha lodato la reazione della squadra e ha subito messo nel mirino la prossima sfida.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri:

Sulla partita:

«Diciamo che dopo il gol subito nella prima situazione in cui la palla è finita in area nostra i ragazzi hanno avuto una bella reazione, siamo stati bravi a vincere e siamo contenti».

Come siamo messi con le tabelle?

«Il cammino è ancora lungo, venerdì abbiamo un’altra partita difficile perché comunque il Pisa è una squadra fisica, che concede poco. Noi dobbiamo recuperare le energie perché recupereremo pochi giocatori».

Un livornese a Pisa…

«Ci ho giocato nell’1988/89, quindi ci sono già stato a Pisa».

Allegri mantiene dunque la massima prudenza, nonostante la vetta conquistata, richiamando la squadra alla concentrazione per il prossimo impegno. La vittoria sulla Fiorentina, pur sofferta, rappresenta un passo in avanti fondamentale nel percorso di maturazione del Milan, che dovrà fare i conti con un calendario fitto e un’emergenza infortuni che non sembra voler diminuire. Il Mister livornese, da ex della città toscana, sa bene che la sfida contro il Pisa, squadra solida e rognosa, sarà tutt’altro che semplice.

