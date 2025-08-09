Allegri a Sky: «Jashari mi ha sorpreso per un aspetto, Modric un campione. Sul mercato dico questo»

Allegri, tecnico del Milan, ha analizzato il pareggio ottenuto questo pomeriggio a Dublino contro il Leeds: le sue dichiarazioni

Un pareggio per 1-1 contro il Leeds United, ma soprattutto le prime parole del nuovo tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport hanno acceso il dibattito tra i tifosi rossoneri. Al termine dell’amichevole, l’allenatore livornese ha offerto le sue prime sensazioni sulla squadra che ha ritrovato dopo diverse stagioni. L’attenzione è alta, anche perché il Milan si presenta ai nastri di partenza con una nuova dirigenza e obiettivi ambiziosi, a partire dalla figura di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo.

LEEDS-MILAN – «Abbiamo tenuto una bella energia, volevo vedere la condizione dei ragazzi e fargli fare 90 minuti».

VALORE DELLA ROSA – «Mi hanno sempre insegnato che i giocatori vanno sempre allenati prima di dare i giudizi. Momentaneamente abbiamo lavorato bene, non bisogna fare troppi pensieri di grandissimo entusiasmo. Dobbiamo lavorare tenendo grande equilibrio, dovrà essere la nostra forza. Il campionato non si vince o non si perde in una partita».

JASHARI E MODRIC – «Grandissimi giocatori con poca intelligenza e con poca umiltà ne ho avuti pochi e nessuno. Per stare ad alti livelli devi essere umile ed essere intelligente. Modric, non sta a me dirlo, è un giocatore straordinario. Jashari mi sono meravigliato per come ha fatto perché ha lavorato poco con la palla e si è allenato quasi sempre da solo. C’è da migliorare e lavorare, da portare avanti condizione fisica e convinzione mentale. Non bisogna esaltarsi troppo, la normalità per il Milan deve essere di vincere le partite».

MERCATO E THIAW – «I ragazzi che ho sono tutti molto bravi, Thiaw è uno di questi. La società sta facendo le sue valutazioni insieme a me e vedremo».

Estupinan è cresciuto molto. Quando si cambia paese e campionato… Ha fatto una bella partita, sta crescendo: non avevamo nessun dubbio. Il centravanti più che giocare bene deve fare gol: e oggi Gimenez ha fatto gol, quindi sono contento».