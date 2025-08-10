Allegri a Sky: «Nessuna preoccupazione, semplice calcio d'estate. Importante non avere infortuni. Su Thiaw, Leao e il mercato...»

Allegri, tecnico del Milan, ha commentato senza particolare preoccupazione la sconfitta in amichevole contro il Chelsea: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky dopo Chelsea-Milan 4-1, Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha commentato così la gara:

PAROLE – «Abbiamo finito un mese di preparazione dove non ci sono stati infortuni, da martedì potremo prepararci al meglio per la Coppa Italia. Oggi paradossalmente in 10 abbiamo fatto meglio, siamo stati più ordinati. Potevamo essere più attenti, sono cose che sistemeremo. Dovremo avere un’attenzione diversa, domenica c’è una partita da dentro e fuori. Ora dovremo lavorare con totale serenità».

FASE DIFENSIVA – «Siamo un po’ migliorati come squadra, non solo come difensori. Dobbiamo continuare a lavorare. Prendere gol dopo 7 minuti su una palla inattiva, anche sul secondo gol potevamo difendere un po’ meglio. I ragazzi mi hanno dimostrato un buono spirito. C’è delusione quando si perde, ma non cambia il valore della squadra. Importante che nessuno si sia fatto male, torniamo a Milano dopo due partite in due giorni in buone condizioni».

LEAO – «Leao ha alzato il livello dell’attenzione, le sue prestazioni sono diventati più pesanti. Abbiamo avuto occasioni, potevamo essere più cattivi».

PRIMA IL DIFENSORE O L’ATTACCANTE? – «Vediamo, la società con Tare sta lavorando. Abbiamo Gabbia, Pavlovic e Tomori, tre difensori per giocare domenica prossima ce l’abbiamo. Se arriverà questa settimana bene, altrimenti aspetteremo».

MODRIC – «È arrivato da 10 giorni, ha bisogno di lavorare. Aveva 30 minuti, ne ha fatti 45. L’espulsione ha cambiato i piani, doveva entrare per Musah che ha fatto 70 minuti dopo i 60 minuti di ieri. Deve migliorare la condizione, è più in ritardo degli altri».

RISULTATO – «Non è un disastro, è calcio d’estate. Bisogna imparare e migliorare nei dettagli come le palle inattive. Sono contento per come abbiamo lavorato in questo mese, ora inizia la stagione: quella che conta e anche la più divertente».