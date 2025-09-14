Allegri a Milan Tv: «Grande partita di Saelemaekers e Loftus-Cheek. Su Modric posso dire solo questa cosa»

Allegri, tecnico del Milan, ha parlato anche ai canali ufficiali del club rossonero dopo la fondamentale vittoria contro il Bologna

La squadra di Allegri vince di misura contro il Bologna, un 1-0 che nasconde tanti significati e mostra la crescita del nuovo Milan di Massimiliano Allegri . Una vittoria sudata che conferma le potenzialità della rosa a disposizione del neo-allenatore, un successo che arriva dopo una prestazione solida e compatta, soprattutto in fase difensiva. L’analisi lucida e profonda di Massimiliano Allegri ai microfoni di Milan TV ha fornito spunti interessanti sulla direzione che il club sta prendendo sotto la sua guida e quella del nuovo DS Igli Tare.

Il tecnico toscano ha evidenziato con chiarezza i punti di forza della sua squadra: “La squadra ha fatto una bella partita, abbiamo difeso di squadra e abbiamo concesso poco o niente.” Questo atteggiamento difensivo è la base su cui si sta costruendo il nuovo progetto tecnico, e i risultati si vedono. Nonostante un attacco che deve ancora trovare la piena sintonia, il lavoro corale e la dedizione in fase di non possesso palla sono palesi. La mentalità vincente che Allegri vuole inculcare si riflette nella capacità di sacrificarsi per il compagno, una caratteristica che il mister ha sottolineato con orgoglio: “La cosa più importante è lo spirito. Stiamo migliorando la fase difensiva, c’è più attenzione da parte di tutti.”

L’allenatore del Milan ha poi commentato le singole prestazioni, riservando elogi particolari per alcuni giocatori. Tra questi, spicca Alexis Saelemaekers, che ha dimostrato grande maturità e crescita esponenziale: “Devo fare i complimenti a Saelemaekers che ha fatto una grande partita anche da ammonito. Può diventare ancora più forte.” Le parole di Allegri sono una chiara attestazione di fiducia verso il giovane esterno belga, che sembra destinato a ricoprire un ruolo sempre più centrale nel progetto tattico del club. Anche Fikayo Tomori ha ricevuto i dovuti riconoscimenti, dimostrandosi un pilastro in difesa e un punto di riferimento per i compagni. La sua prestazione è stata magistrale, così come quella di tutta la squadra, come ha precisato lo stesso allenatore: “Anche Tomori ha fatto benissimo, così come tutta la squadra.”

A chiudere, Allegri ha parlato di Ruben Loftus-Cheek, un giocatore che sta rapidamente conquistando i favori del tecnico e dei tifosi. La sua presenza fisica e la sua capacità di rompere le linee avversarie sono state decisive per il risultato finale. “Ha fatto una bella partita. Sta crescendo, quando parte a campo aperto è devastante”, ha commentato Allegri, evidenziando il potenziale offensivo del centrocampista inglese.