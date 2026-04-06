Allegri a DAZN, amaro dopo il Napoli: «Scudetto andato, ora blindiamo la Champions»

Allegri commenta il ko del Maradona ai microfoni di DAZN: il tecnico analizza le scelte tattiche, le condizioni di Leao e fissa l’obiettivo stagionale.

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Napoli Milan, non nascondendo l’amarezza per una sconfitta maturata su un singolo episodio. Il tecnico rossonero ha analizzato lucidamente la prestazione della squadra, sottolineando la mancanza di precisione negli ultimi metri e facendo il punto sulla corsa al vertice della Serie A.

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri a DAZN

PARTITA DECISA DA UN EPISODIO – «È stata una gara dove ci sono state poche occasioni e un episodio… chi se lo portava a suo favore l’avrebbe vinta. Sono stati bravi loro in quell’occasione, eravamo tra l’altro a difesa schierata. Abbiamo avuto situazioni in cui dovevamo essere più veloci a tirare in porta perché poi arrivano gli altri e non ti fanno più tirare».

SCELTA DI FULLKRUG E NKUNKU – «Innanzitutto hanno fatto una buona partita. Nkunku ha avuto due occasioni favorevoli, ha lavorato molto bene per la squadra, ha fatto una buona partita anche tecnicamente. Nel primo tempo uno come lui deve fare gol, o almeno prendere la porta. Nel secondo tempo uguale, però direi che sono stati bravi com’è stata brava tutta la squadra. Il calcio è fatto di queste situazioni dove abbiamo peccato».

PRECISIONE E SCELTE – «Secondo me nel primo tempo abbiamo 3-4 palle recuperate nella metà campo avversaria e abbiamo sbagliato la scelta e la precisione. Se negli ultimi 20 metri fai la scelta giusta e sei preciso è più facile fare gol. Bisogna migliorare e rimanere sereni perché abbiamo ancora un po’ di vittorie da fare per centrare quello che è il nostro obiettivo, la Champions».

SOLUZIONE 4-3-3 E CONDIZIONE LEAO – «È una soluzione che potremo vedere dal primo minuto ma dipende sempre dalla condizione. Pulisic è rientrato venerdì, Leao è stato 12 giorni fermo, ha fatto due mezzi allenamenti. Magari potevo decidere di spaccare la partita al 70esimo però ho preferito portarla un pochino avanti così. Purtroppo Rafa quest’anno ha avuto una serie di infortuni che l’hanno trascinato, è importante che ritrovi la condizione perché c’è bisogno di tutti».

CORSA SCUDETTO E OBIETTIVI – «La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha nove punti di vantaggio. Poi nel calcio può succedere di tutto ma c’è il Napoli avanti. Noi pensiamo una partita alla volta, pensiamo all’Udinese. Bisogna rimanere sereni perché momentaneamente siamo dentro il nostro obiettivo. Abbiamo qualche punto di vantaggio e dobbiamo cercare di mantenerlo vincendo le partite».

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