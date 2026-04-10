Allegri risponde a Cassano: la battuta in conferenza stampa non è passata inosservata!

Allegri, nella conferenza stampa odierna alla vigilia dell’Udinese, ha risposta anche a Cassano: le sue dichiarazioni

Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia di Udinese-Milan, Massimiliano Allegri ha risposto così ad Antonio Cassano:

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PAROLE DI CASSANO – «Ho avuto la fortuna e il piacere di allenare Cassano, da giocatore aveva giocate straordinarie. Dicevo sempre che si avvicinasse un po’ a Ronaldinho, che era uno che faceva passare la palla dove voleva lui. Io rispetto le opinioni di tutti, se ha detto così mi ha fatto un grande complimento: se io sono il responsabile di tutto vuole dire che è pesato».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI