Connect with us

HANNO DETTO

Allegri risponde a Cassano: la battuta in conferenza stampa non è passata inosservata!

Published

4 ore ago

on

By

Cassano

Allegri, nella conferenza stampa odierna alla vigilia dell’Udinese, ha risposta anche a Cassano: le sue dichiarazioni

Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia di Udinese-Milan, Massimiliano Allegri ha risposto così ad Antonio Cassano:

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

PAROLE DI CASSANO – «Ho avuto la fortuna e il piacere di allenare Cassano, da giocatore aveva giocate straordinarie. Dicevo sempre che si avvicinasse un po’ a Ronaldinho, che era uno che faceva passare la palla dove voleva lui. Io rispetto le opinioni di tutti, se ha detto così mi ha fatto un grande complimento: se io sono il responsabile di tutto vuole dire che è pesato».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×