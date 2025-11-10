Connect with us

Allegri e non solo: grande insoddisfazione in casa Milan dopo il rocambolesco pareggio col Parma. Nessuno si aspettava che…

Mercato Milan, Gabbia inamovibile ma serve un’alternativa: il Diavolo a caccia di esuberi

Nkunku non risponde presente! Il Milan ha investito su di lui e dalle prossime gare... Le ultime

Suso, incredibile dettaglio emerso dal bilancio! Lo spagnolo fa ancora guadagnare il Milan. Il dato

Verratti, un dettaglio lo indirizza al Milan? L'affare resta complicato ma... La situazione

Allegri

Allegri e non solo: in casa Milan c’è grandissima insoddisfazione per il rocambolesco pareggio ottenuto a Parma

Il Milan, nonostante il pareggio per 2-2 contro il Parmaagguanta il Napoli in testa alla classifica di Serie A. Tuttavia, nell’ambiente rossonero «nessuno è soddisfatto», poiché il Diavolo avrebbe dovuto trovarsi da solo in vetta.

I piani sono saltati a causa di un blackout a fine primo tempo, quando la squadra di Allegri ha «spento l’interruttore», permettendo al Parma di riprendere fiducia e pareggiare.

Pur avendo avuto una reazione, con occasioni da gol sui piedi di Pulisic e Saelemaekers nella ripresa, il pareggio lascia un profondo rammarico. Il Corriere della Sera ha riassunto la delusione titolando: «Sprecare occasioni, il vizio del Diavolo».

