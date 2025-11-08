Allegri a Sky: «A Leao racconto aneddoti. La partita sarà complicata, vincere le gare è molto difficile»

Allegri nel prepartita di Parma Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida che andrà in scena al Tardini

Nel prepartita di Parma-Milan, fischio d’inizio in programma alle ore 20:45, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto mister Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:

PARTITA COMPLICATA – «La partita sarà molto complicata, scorbutica, loro alzeranno la palla, Pellegrino è forte e fastidioso… noi dovremo giocare rapidamente con la palla a terra».

UN PENSIERO SU LEAO – «Sono contento perché sta facendo bene, gli dò dei consigli e gli racconto aneddoti perché sono più vecchio, non perché sono più bravo (ride, ndr). È importante che tutta la squadra faccia bene stasera perché per noi sono importanti i tre punti».

LA CLASSIFICA – «Bisogna essere pratici e cercare di fare punti per dare seguito a quello che abbiamo fatto finora. Vincere le partite è molto difficile, bisognerà mettersi al pari del Parma».