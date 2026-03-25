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MN24 – Allegri, serata importante per il tecnico rossonero: Max premiato dal Ministro della Salute
Allegri, il tecnico del Milan questa sera sarà premiato dal Ministro della Salute a Roma: tutti i dettagli dell’iniziativa
Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri si prepara a vivere una serata speciale lontano dai campi di Milanello. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, l’allenatore del Milan riceverà questa sera un prestigioso riconoscimento a Roma, presso il suggestivo Gazometro nel quartiere Ostiense.
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A consegnare il premio sarà il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, nell’ambito dell’attività di sensibilizzazione per uno stile di vita sano e corretto.
Allegri, 10 anni da Ambasciatore: il ruolo oltre il calcio
Il premio celebra l’impegno costante di Allegri, che ricopre ormai da dieci anni il ruolo di ambasciatore per uno stile di vita corretto. Per il Mister, questo incarico rappresenta la volontà di promuovere l’importanza dell’attività fisica e di una sana alimentazione, principi che applica quotidianamente anche nella gestione atletica della squadra nel 2026.
Dopo la cerimonia nella Capitale, Allegri farà immediato rientro a Milano per riprendere gli allenamenti in vista del big-match contro il Napoli del 6 aprile, forte di un riconoscimento che ne sottolinea l’influenza positiva anche al di fuori dell’ambito puramente sportivo.