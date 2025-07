Allegri, l’allenatore del Milan ci crede: obiettivo possibile. Ecco il momento decisivo

Allegri spera ancora, resta quello il grande desiderio per l’attacco del Milan della prossima stagione!

Le voci di mercato si rincorrono incessantemente, e una delle più recenti ha visto Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo della Juventus, accostato al Milan. Tuttavia, le informazioni fornite dal noto giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il suo canale X gettano luce su alcuni punti cruciali, smentendo alcune indiscrezioni e delineando scenari più realistici per un eventuale trasferimento.

Le Cifre in Ballo: Smentite e Valutazioni Reali

La prima smentita di Pedullà riguarda l’entità dell’offerta del club meneghino per il bomber classe 2000: “non è vero che il Milan offra 10 milioni”. Questa precisazione è fondamentale, poiché una cifra così bassa per un attaccante del calibro di Vlahovic risulterebbe inverosimile. Parallelamente, viene categoricamente smentita anche la presunta valutazione di 25 milioni di euro da parte della Juventus. È evidente che i bianconeri, proprietari del cartellino del talentuoso centravanti, attribuiscano al giocatore un valore di mercato ben più elevato, considerando la sua età, il suo potenziale e il suo contratto ancora in essere.

La Prudenza del Mercato e i Tempi Strategici

Il cuore della questione, secondo Pedullà, risiede nella tempistica e nella prudenza con cui si deve affrontare questa trattativa. L’esperto sottolinea che “Se arriveremo ad agosto con Vlahovic ancora senza squadra (e quindi bisogna avere prudenza) si potrà entrare nel vivo.” Questo suggerisce una strategia d’attesa da parte dei rossoneri, che potrebbero voler monitorare l’evolversi della situazione di Vlahovic con la Vecchia Signora. Se il futuro del serbo dovesse rimanere incerto fino alle battute finali del mercato estivo, il Diavolo potrebbe cogliere l’occasione per affondare il colpo a condizioni più vantaggiose.

Il Precedente Emerson Royal e l’Offerta del Milan

A rafforzare l’ipotesi di un interessamento concreto da parte dei lombardi, Pedullà fa un paragone interessante: “Se il Milan ha offerto oltre 15 per Emerson Royal può offrirne 15-18 per Vlahovic.” Questa analogia con l’offerta fatta per Emerson Royal, il terzino brasiliano del Tottenham, indica la capacità economica e la volontà del Milan di investire cifre significative per rinforzare la rosa. Se per un difensore il club di Via Aldo Rossi è disposto a spendere oltre i 15 milioni, è plausibile che per un attaccante giovane e prolifico come Vlahovic, i rossoneri possano mettere sul piatto una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro.

In sintesi, l’approdo di Dusan Vlahovic al Milan non è un’operazione semplice, ma nemmeno impossibile. Le smentite sulle cifre iniziali e la strategia di attendismo suggeriscono una trattativa complessa ma potenzialmente realizzabile, a patto che le condizioni di mercato e le esigenze della Juventus si allineino con le ambizioni del club meneghino. Sarà interessante vedere come si evolveranno le prossime settimane e se il talentuoso attaccante serbo indosserà davvero la maglia del Diavolo.