Allegri Milan, la mano dell’allenatore è già evidente: dovesse tenere questo ritmo… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan continua la sua marcia in campionato e il merito va ascritto senza riserve a Massimiliano Allegri. La sua impronta sulla squadra è sempre più evidente, come sottolineato anche da «Il Corriere dello Sport», che definisce il tecnico livornese un vero e proprio condottiero per lo spogliatoio rossonero. Allegri rappresenta «un allenatore esperto e vincente che sa toccare le corde giuste per migliorare i giocatori e portare risultati».

Queste non sono solo parole, ma fatti concreti che si riflettono sul terreno di gioco. La squadra segue meticolosamente le direttive del mister, rispettando ogni sua scelta tattica e gestionale. La recente vittoria di misura contro la Roma ne è la dimostrazione lampante: una prestazione solida e matura, che evidenzia la crescita del gruppo.

Miglioramenti tangibili

La vera differenza del Milan targato Allegri rispetto alla scorsa stagione si nota soprattutto nel rendimento complessivo e, in modo particolare, negli scontri diretti.

Dopo appena dieci giornate di campionato, i rossoneri hanno già accumulato ben sette punti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato significativo, frutto di un percorso che vede il Diavolo contare sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, rimediata nella prima giornata contro la Cremonese.

I numeri sono decisamente migliori anche quando si analizzano le partite di alta classifica. Nelle prime quattro sfide dirette di questa stagione (contro Napoli, Juventus, Atalanta e Roma), il Milan ha già conquistato otto punti. Il bottino sale a undici se si considera anche la vittoria ottenuta contro il Bologna. Questo totale è impressionante se confrontato con la stagione passata, quando il Milan aveva racimolato solamente cinque punti negli scontri diretti equivalenti. La mentalità vincente e la gestione delle partite cruciali sono tornate ad essere un marchio di fabbrica, rendendo il Milan una delle formazioni più temibili e in grado di lottare per le posizioni che contano.

Sarà interessante vedere come il Milan di Allegri e del DS Tare continuerà il suo percorso, ma i presupposti per una stagione di successo ci sono tutti.