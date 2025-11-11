Allegri garanzia di continuità: dieci risultati utili di filotto. Record dopo tre anni. La statistica non mente

Allegri è una garanzia di continuità: i rossoneri hanno collezionato dieci risultati utili consecutivi. Record dopo tre anni

Nonostante il pareggio amaro contro il Parma, che continua a tormentare il tifo rossonero, il Milan ha centrato un traguardo significativo. Non perdendo al Tardini, il Diavolo ha raggiunto dieci risultati utili consecutivi in Serie A.

Questa striscia positiva non si vedeva da oltre tre anni, dall’epico filotto di 22 risultati utili collezionato dalla formazione di Stefano Pioli tra il gennaio 2022 e il settembre 2023.

Questo dato statistico sta a significare che «Allegri è una garanzia di continuità», come titolato questa mattina da Il Corriere dello Sport. La macchina che il tecnico toscano sta costruendo non è ancora perfetta – come dimostrato dall’incapacità di chiudere la partita a Parma – ma i miglioramenti rispetto al passato e il ritorno alla solidità di risultati cominciano a vedersi.