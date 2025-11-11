Connect with us

News

Allegri garanzia di continuità: dieci risultati utili di filotto. Record dopo tre anni. La statistica non mente

Calciomercato News

Rinnovo Modric, decisione praticamente presa: firma in primavera, Luka in rossonero fino al 2027. I dettagli

News

Nkunku flop: la Gazzetta lo boccia senza appello. Zero gol in oltre 4 ore di campionato. E per il derby Allegri ha già scelto

Calciomercato News

Mercato Milan, Santiago Gimenez porta l'attaccante a sorpresa a gennaio? C'è l'ok di Allegri, scenario assolutamente da non credere

News

Infortunati Milan, Allegri può sorridere: è successo ieri a Milanello, tabella di marcia già definita in vista del derby del 23 novembre

News

Allegri garanzia di continuità: dieci risultati utili di filotto. Record dopo tre anni. La statistica non mente

Milan news 24

Published

43 secondi ago

on

By

Allegri

Allegri è una garanzia di continuità: i rossoneri hanno collezionato dieci risultati utili consecutivi. Record dopo tre anni

Nonostante il pareggio amaro contro il Parma, che continua a tormentare il tifo rossonero, il Milan ha centrato un traguardo significativo. Non perdendo al Tardini, il Diavolo ha raggiunto dieci risultati utili consecutivi in Serie A.

Questa striscia positiva non si vedeva da oltre tre anni, dall’epico filotto di 22 risultati utili collezionato dalla formazione di Stefano Pioli tra il gennaio 2022 e il settembre 2023.

Questo dato statistico sta a significare che «Allegri è una garanzia di continuità», come titolato questa mattina da Il Corriere dello Sport. La macchina che il tecnico toscano sta costruendo non è ancora perfetta – come dimostrato dall’incapacità di chiudere la partita a Parma – ma i miglioramenti rispetto al passato e il ritorno alla solidità di risultati cominciano a vedersi.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.